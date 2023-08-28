ازاحة الستار عن تمثال للأديب الراحل شمال خورشيد في كرميان (صور)

شفق نيوز/ شهد قضاء كفري التابع لإدارة كرميان، اليوم الاثنين، إزاحة الستار عن تمثال الكاتب والباحث وعالم الآثار شمال خورشيد في الذكرى الأولى لاغتياله، فيما كشف اصدقاء الراحل عن مجريات عمليات التحقيق لاكتشاف سبب مقتله.

وقال الناشط سلام خليفه علي وهو احد أصدقاء الاديب في حديث لوكالة شفق نيوز انه "أقيم، اليوم، مراسم إزاحة الستار عن تمثال الأديب وعالم الآثار شمال خورشيد بحضور عائلة وأصدقاء الفقيد وحشد كبير وأطراف سياسية وإدارية".

وأضاف علي أن "التمثال شيد في وسط مدينة كفري استذكاراً للذكرى السنوية الاولى لرحيله وتم تنفيذه على نفقة أصدقائه"، مبينا ان "الاستذكار تضمن زرع 62 شتلة أمام داره وفي المكان الذي تم اغتياله فيه واقامة مراسم استذكارية وتوزيع كتاب خاص عن حياته".

وحول نتائج التحقيق بقضية استهداف المثقف والكاتب شمال امام داره، بيّن صديقه ان "التحقيق مستمر لغاية الان وهنالك انباء عن اعتقال سائق العجلة التي كانت تقل المتهم بقتله وهو قيد التحقيق لغاية الان"، مؤكداً ان "استهداف شمال كان بسبب كتابته ومواقفه الوطنية حيال بعض القضايا المتعلقة بالصالح العام".

وفي 28 آب 2022 اغتيل الموظف شمال خورشيد، المعروف أيضا باسم شمال، في المديرية العامة للزراعة في إدارة كرميان، أمام منزله في قضاء كفري على ايدي مجهولين.