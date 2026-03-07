اردوغان يشكر نيجيرفان بارزاني ويتفقان على حماية الشعوب من الصراع

شفق نيوز- أربيل

تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اتصالا، يوم السبت، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفيه عبرالأخير عن شكره لبارزاني، واتفقا على ضرورة حماية الشعوب من الصراع.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال الاتصال، سلط الجانبان الضوء بشكل مفصل على أوضاع المنطقة والتحديات الخطيرة الناجمة عن الحروب القائمة. واتفق الطرفان على أن تصاعد التوترات يشكل تهديداً حقيقياً لحاضر ومستقبل الاستقرار، ولهذا أكدا على ضرورة اتخاذ حلول سياسية لمنع توسع الصراعات وحماية الشعوب من ويلات الحروب".

وأضاف البيان: من جهة أخرى، أعرب أردوغان عن شكره وتقديره الخاص لبارزاني لدوره البارز والإيجابي في التعاون ودعم عملية السلام في تركيا، مشيراً إلى أن هذه المواقف تعد عاملاً أساسياً لترسيخ الوئام والتعايش بين الشعوب وتخفيف حدة التوترات في المنطقة".

من جانبه، جدد بارزاني التأكيد على أن إقليم كوردستان سيبقى كما هو دائماً، يعمل من أجل ترسيخ الهدوء في المنطقة، ويدعم كافة الخطوات السلمية والحوار لحل المشكلات، بما يضمن الأمن والمصالح العامة لشعوب المنطقة، بحسب البيان.