اردوغان يشكر رئيس إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الثلاثاء، شكره لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لاتصاله الهاتفي به وتمنياته له بالشفاء من فيروس كورونا.

وكتب اردوغان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، انه يعرب عن شكره لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لتمنياته له بالشفاء عن طريق اتصال هاتفي وعن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.

يشار الى انه بعد ان اصيب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وعقيلته يوم 5 شباط الجاري بفيروس كورونا.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيريفان بارزاني قد كتب تغريدة في "تويتر" جاء فيها "دعائي لرجب طيب اردوغان وعقيلته، اتمنى لهما الشفاء العاجل".