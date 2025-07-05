أردوغان يوجه بمتابعة ملف مطار السليمانية.. تحركات جديدة لرفع الحظر

شفق نيوز - السليمانية

كشف عضو لجنة المواصلات والاتصالات في البرلمان العراقي كاروان يارويَس، يوم السبت، عن تحركات رسمية جديدة تهدف إلى دراسة قرار رفع الحظر الجوي المفروض على مطار السليمانية الدولي، والمقرر أن ينتهي في الثامن من شهر آب/أغسطس المقبل.

وقال يارويَس لوكالة شفق نيوز، إنه طرح موضوع الحظر خلال لقاءاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك مع رئيس البرلمان التركي، خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، حيث أكد أهمية رفع الحظر عن مطار السليمانية لما له من تأثير مباشر على حركة المواطنين والتبادل الاقتصادي.

وأضاف يارويَس أن الرئيس التركي كلف مستشاريه بمتابعة القضية، حيث تم تكليف الفريق الاستشاري بالتواصل مع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، لدراسة تفاصيل الملف والوقوف على آخر مستجداته.

وأكد النائب أن القرار النهائي بشأن رفع الحظر لم يُتخذ بعد، رغم اقتراب موعد انتهائه الرسمي، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة للوصول إلى تفاهمات تفضي إلى استعادة النشاط الطبيعي للمطار.

وما يزال الحظر الجوي التركي المفروض على مطار السليمانية سارياً حتى الثامن من الشهر المقبل، وسط مساعٍ سياسية ودبلوماسية مكثفة لإنهائه وإعادة فتح الأجواء أمام حركة الطيران بشكل كامل.

و تعزو وزارة الخارجية التركية، سبب تعليق الرحلات الجوية مع مطار السليمانية في إقليم كوردستان، إلى "تغلغل" حزب العمال الكوردستاني في مطار المدينة.

ورغم مرور أكثر من عامين على فرض تركيا حظر الطيران على مطار السليمانية الدولي، ما تزال الأزمة بلا حل بسبب تعنّت أنقرة المشروط بإبعاد مسلحي حزب العمال الكوردستاني عن المحافظة.

وتسبب الحظر الذي بدأ في نيسان 2023، بخسائر اقتصادية كبيرة وتقليل حركة السفر الدولية، في ظل توترات أمنية وسياسية مستمرة.