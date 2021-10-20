ارجاء محاكمة اربعة من معتقلي "بادينان" إلى اشعار اخر

شفق نيوز/ أرجأت محكمة الجنايات في أربيل يوم الأربعاء محاكمة أربعة آخرين من معتقلي "بادينان" إلى أشعار آخر.

وقال محامي الدفاع بشدار عبدالرحمن في مؤتمر صحفي وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان "القضاة طلبوا اليوم التنحي وعدم المشاركة في المحاكمة وهذه خطوة جيدة ودليل ان الادلة غير كافية لإدانة موكلينا".

وأضاف "إننا طلبنا بتغيير البنود التي أُتهم بها موكلونا لانه وفقها سيحاكمون لمدة خمسة أعوام في وقت ان التهم الموجهة اليهم لاتدخل ضمن هذه البنود".

وقال المحامي ايضا انه غدا ستكون هناك محاكمة لمجموعة اخرى في قضية معتقلي بادينان.

وقررت محكمة الجنايات في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء الإفراج عن اثنين من المتهمين المعتقلين في قضية "بادينان".

والمتهمان هما كل من "بدل برواري"، و"أوميد بروشكي" وقد قررت المحكمة الافراج عنهما بعد انقضاء أكثر من سنة واحدة على حبسهما على ذمة التحقيق والمحاكمة.

وأرجأت محكمة أربيل، محاكمة ناشطي بادينان لعدد من المرات.

وكان القضاء في إقليم كوردستان قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات على خمسة أشخاص بينهم صحفيان، في شهر شباط الماضي، إثر إدانتهم بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن.

والمحكوم عليهم هم: الصحفيان شيروان شيرواني و كوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى.

وجرت إدانة المتهمين على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام الماضي، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى.