مطارا اربيل والسليمانية يمددان تعليق الرحلات الجوية بسبب الغبار

شفق نيوز/ مددت إدارة مطار أربيل الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، تعليق تسيير الرحلات الجوية بسبب موجة الغبار، وتراجع مدى الرؤية الى مستويات منخفضة جدا.

وقال مدير مطار اربيل الدولي أحمد هوشيار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تقرر تعليق حركة الملاحة الجوية مجددا اليوم الثلاثاء من الساعة السابعة والنصف صباحا نتيجة لتدني مستويات الرؤية.

في غضون ذلك ذكر مطار السليمانية في بيان، انه بسبب نشوء موجات غبار مرة اخرى وتأثيرها على انخفاض مدى الرؤية مما أدى الى تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مرة اخرى.

وعلقت إدارت مطار السليمانية الدولي وأربيل الدولي، أمس الاثنين، الرحلات الجوية جراء سوء حالة الطقس والعاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد.

ومنذ يوم أمس يشهد العراق عواصف ترابية هي الثامنة من نوعها خلال شهرين مما اضطر الى اغلاق الملاحة الجوية في عدة مطارات.

وسجلت المستشفيات في محافظات العراق والاقليم مئات حالات اختناق جراء تلك العواصف.

وكانت وزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان قد حذرت، يوم الأحد، من اجتياح موجة غبار الإقليم أمس الأثنين قادمة من أجزاء أخرى من العراق.

وكان موقع "داون تو ايرث" الهندي المتخصص بقضايا البيئة والمناخ قد أعتبر، ان اللون البرتقالي الذي عم سماء العراق في الاسابيع الماضية، هو انذار بالخطر حيث تتزايد هذه الظاهرة حدة عما سبق، وهي انعكاس لظاهرة "النينيا" التي تؤثر على الطقس في كل أنحاء العالم وتفاقم من الأعاصير والعواصف الترابية وظاهرة الجفاف، محذرا من ان العراق ستضربه هذه الموجات للعام الثالث على التوالي.