ارتياح إيزيدي لمقتل القرشي: هو المسؤول عن قتل رجالنا

شفق نيوز/ ساد الارتياح بين أوساط الكورد الايزيديين لمقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم القرشي في عملية عسكرية أمريكية الخميس شمال غربي سوريا.

ووفق متخصصين في شؤون داعش، فإن القرشي لعب لعب أبو عمر التركماني دوراً كبيراً في حملة تصفية الكورد الايزيديين من خلال المجازر والتهجير والسبي.

وقالت الناجية الايزيدية كورى فارس لوكالة شفق نيوز، إنها سعيدة بمقتل القرشي، مضيفة "كنا نسمع اسمه خلال الاسر حيث اقدم على قتل العديد من رجالنا وسبى نساءنا. ارجو من القوات الامريكية البحث عن اطفالنا المختطفين لدى داعش".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عصر الخميس، مقتل القرشي خلال عملية للقوات الأمريكية شمالي سوريا.

وأضاف بايدن أن القرشي "فجر قنبلة في نفسه وعائلته في عمل أخير جبان وبائس".

والقرشي اسمه الأصلي أمير محمد سعيد عبد الرحمن ويعرف أيضا باسم عبد الله قرداش وهو تركماني ينحدر من تلعفر المتاخمة لقضاء سنجار معقل الكورد الايزيديين.

خديدا قاسم ايزدي نازح من سنجار رحب هو الاخر بمقتل القرشي.

وقال لوكالة شفق نيوز، "كنا نسمع باسمه اثناء اجتياح داعش لمناطقنا وهو من تلعفر، وكان ينفذ اعمالا اجرامية ضد الجميع وخاصة الايزيديين".

وأضاف أن "قتل زعيم داعش لايعني نهاية التنظيم، فمازال للتنظيم تحركات واسعة في العراق، لذا نطالب بمواصلة ضربه".

وكان التنظيم قد اجتاح سنجار عام ٢٠١٤، وارتكب مجازر بحق أبناء الديانة الايزيدية من خلال قتل آلاف الرجال وخطف الاطفال وسبي النساء. ووصفت الأمم المتحدة ما حصل بأنه "إبادة جماعية".