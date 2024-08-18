ارتكب الجريمة في اربيل.. اسايش السليمانية تقبض على قاتل صاحب معرض سيارات

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش السليمانية يوم الأحد، القبض على قاتل صاحب معرض سيارات في اربيل.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بعد مقتل صاحب معرض سيارات في اربيل ليلة أمس، قامت قوات الاسايش بجمع المعلومات وتحديد مكان المتهم حيث تمكنت من القبض عليه صباح اليوم الأحد".

وكان مصدر محلي قد أفاد لوكالة شفق نيوز ان مواطنا باسم ( احمد خوشناو) وهو صاحب معرض سيارات قُتل في هجوم مسلح داخل أحد المجمعات السكنية في حي الاسكان وسط اربيل ليلة أمس السبت.