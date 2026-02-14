ارتكبا 40 جريمة.. أربيل تطيح بالمتهمين وتنشر فيديو أعمالهما

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية أسایش أربيل في إقليم كوردستان، يوم السبت، إلقاء القبض على متهمين بارتكاب أكثر من أربعين جريمة سرقة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "عقب تلقي عدد من البلاغات بشأن حوادث سرقة في عدة أحياء بمدينة أربيل، باشرت مفارزنا الأمنية إجراءات المتابعة والتحري اللازمة"، موضحة أنه "بعد التوصل إلى هوية المتهمين، واستحصال الموافقات القضائية الأصولية من قاضي التحقيق في مديرية أسايش أربيل، تم إلقاء القبض على كل من (ج، أ، ن) و(ع، ح، د)".

وبحسب بيان المديرية فقد "أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين ارتكبا أكثر من أربعين جريمة سرقة، حيث كانا يتجولان ليلاً في أحياء المدينة، ويقومان بكسر نوافذ المركبات المتوقفة أمام منازل المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية وأسلحة ومقتنيات أخرى".

وأشارت إلى أنها "تثمن تعاون المواطنين وحرصهم على الإبلاغ، مؤكدة استمرار جهودها في ملاحقة الخارجين عن القانون وتعزيز الأمن والاستقرار".