ارتفاع يطرأ على اعداد اصابات كورونا في كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا مقارنة بيوم امس، مع استمرار عدم تسجيل اية حالة وفاة منذ 34 يوماً.

وقالت صحة الاقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها أجرت ١٨٠٧ فحوصات اظهرت نتائجها اصابة ٢٨ شخصا بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي العدد ٤٣٨٢٦٣مصاباً".

واشارت الوزارة إلى "تماثل ٣١ مريضاً للشفاء التام ليصل عدد حالات التعافي ٤٣٠٤٧٩ شخصا".

هذا ولم يسجل الاقليم خلال اخر ٢٤ ساعة اية حالة وفاة، وفق بيان وزارة صحة كوردستان، ليبقى عدد حالات الوفيات الى ٧٤٥٠.

واعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم امس الجمعة، عن اصابة 18 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19.