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ارتفاع وفيات كورونا بإقليم كوردستان: 613 اصابة و11 وفاة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-14T14:39:17+0000
ارتفاع وفيات كورونا بإقليم كوردستان: 613 اصابة و11 وفاة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن الموقف الوبائي خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، مؤكدة وفاة 11 مصابا واصابة 613 وشفاء 612 مصابا في عموم مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ( ١٠٥٢٨) فحصا جديدا من بينها ( ٣٧٩١) في اربيل و( ٢٣٦٨) في السليمانیة و( ٣٩٩٨) في دهوك و( ٣٢٩) گرمیان و( ٤٢) راپرين، مؤكدة اصابة  (٦١٣) شخصا جديدا بالفيروس من بينهم ( ١٠٧) في اربيل و(٢٥٠) في السليمانیة و( ٢٣٣) في دهوك و( ١٩) في گرمیان و( ٤) في راپرین.

تتمة.. 

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