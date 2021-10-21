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ارتفاع وفيات كورونا اليومية بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-21T16:25:00+0000
ارتفاع وفيات كورونا اليومية بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أظهرت الإحصائية اليومية للموقف الوبائي لفيروس كورونا في إقليم كوردستان، الخميس، ارتفاعا في عدد الوفيات بـ٢٨ حالة مقابل ١٢ وفاة في اليوم السابق.

وجاء في بيان لوزارة الصحة بحكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٨٥١٠ فحوصات جديدة، اظهرت اصابة ١٠٧٦ شخصا جديدا.

وفيما اكتسب ١٣١٣ مصابا الشفاء خلال الفترة ذاتها، تأكد وفاة 28 مصابا في جميع مناطق الاقليم، وفق البيان.

واشار البيان إلى ان مجموع الذين تم حجرهم منذ تفشي الفيروس في الاقليم بلغ ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من المرض، لافتا الى ان مجموع الفحوصات التي اجرها مختبرات الوزارة خلال الفترة ذاتها بلغ ٣٢٨١٩٣٦ فحصا تبين من خلالها اصابة ٣٥٣٩٠٥ شخصا، تعافى منهم ٣٣٠٦٤٠ مصابا وبقي ١٧٠٤٩ مصابا تحت العناية الطبية، وتأكد وفاة ٦٢١٦ مصابا بسبب مضاعفات الاصابة بالوباء.

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