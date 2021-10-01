ارتفاع واردات منافذ كوردستان إلى أعلى مستوياتها

شفق نيوز/ أعلنت مديرية جمارك إقليم كردستان، يوم الجمعة، ارتفاع الواردات المالية خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوياتها، فيما أشارت إلى إصدار قرار يسهم بتطبيق الإصلاح ومنع التجاوزات.

وقال مدير عام الجمارك سامال عبد الرحمن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز> إن "الواردات المالية المستحصلة من الجمارك في إقليم كردستان ازدادت خلال شهر أيلول الجاري إلى أعلى مستوياتها"، مبينا أنها "بلغت 120 مليار دينار".

وأضاف أن "أسباب ذلك تعود إلى انخفاض أعداد الإصابات بكورونا قياساً بعام 2020 وتحسن الوضع الصحي مع تخفيف الإجراءات الوقائية وإعادة العمل بالمنافذ الحدودية والمطارات بشكل طبيعي".

وتابع عبد الرحمن، انه "من المؤمل تحقيق نسبة زيادة جديدة بالواردات خلال الأيام والأشهر المقبلة، نتيجة تواصل الحكومة في تطبيق قانون الإصلاح ومنع الفساد".

وأكد أن "المديرية تستخدم حالياً النظام الإلكتروني في جميع المنافذ مع تنفيذ القانون والتعليمات المركزية، ولاسيما أن حكومة الإقليم قررت إرسال قوات أمنية إلى جميع المنافذ مما سيسهم بمنع التجاوزات".