ارتفاع منسوب سد دربندخان يُغرق مشاريع سياحية في السليمانية (صور وفيديو)

شفق نيوز- السليمانية

كشف مدير السياحة في قضاء دربندخان، سركوت كريم، يوم الاثنين، عن تعرض عدد من المشاريع السياحية غير الرسمية لأضرار متفاوتة، جراء ارتفاع منسوب المياه في سد دربندخان عقب موجة أمطار غزيرة شهدتها المنطقة.

وقال كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "كمية الأمطار التي هطلت خلال الساعات الـ12 الماضية تجاوزت 96 ملم، ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه سد دربندخان بشكل ملحوظ"، مبيناً أن "إدارة السد اضطرت إلى فتح أحد منافذ التصريف لتخفيف الضغط، الأمر الذي تسبب بوصول المياه إلى المناطق الواقعة أسفل السد".

وأضاف أن "المياه غمرت عدداً كبيراً من المشاريع السياحية غير المرخصة، والتي لم تحصل حتى الآن على إجازات رسمية من هيئة السياحة في إقليم كوردستان"، لافتاً إلى أن "المشاريع السياحية الحاصلة على التراخيص لم تتعرض لأضرار تُذكر، نتيجة وجود تنسيق مسبق بين هيئة السياحة وإدارة السد لتنظيم الإطلاقات المائية".

وأشار إلى أن "حجم الأضرار لم يُحدد بشكل نهائي حتى الآن، إلا أن المياه دخلت بالفعل إلى داخل عدد من تلك المشاريع"، مؤكداً أن "مياه السد وصلت أيضاً إلى الطرق المؤدية إلى بعض المجمعات السياحية، ما تسبب بإعاقة حركة الوصول إليها".

وتشهد مناطق عدة في محافظة السليمانية موجة أمطار كثيفة، أدت إلى ارتفاع مناسيب الأنهار والسدود، وسط تحذيرات من استمرار التأثيرات خلال الساعات المقبلة.