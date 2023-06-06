ارتفاع منسوب المياه في سدين بالسليمانية.. صورتان

شفق نيوز/ أعلن مدير عام السدود في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع منسوب المياه في سدي دربنديخان ودوكان هذا العام مقارنة بالعام الماضي .

وقال مدير عام السدود في اقليم كوردستان رحمن خاني في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان منسوب المياه في سد دربنديخان وصل إلى 73٪، فيما وصل منسوب المياه لسد دوكان 45٪ ، مشيرا إلى ان سد دربنديخان ارتفع بنسبة (11م) عن العام الماضي ودوكان ارتفع بنسبة (50سم) عن العام الماضي .

وأضاف أن تصريف المياه من السدين بدأ منذ مطلع الشهر الجاري ، بسبب بدء البرنامج الصيفي وتوليد الكهرباء.