ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بأسواق السليمانية وخبير يوضح الأسباب

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب في أسواق السليمانية خلال الأيام الماضية ارتفاعاً واضحاً، ما أثار تساؤلات حول العوامل المؤثرة في هذا الصعود.

وفي تصريح لوكالة شفق نيوز، أوضح المتحدث الرسمي باسم سوق صاغة الذهب في السليمانية، سالار عمر، أن "هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذه الزيادة، والعوامل الداخلية لم يكن لها تأثير يُذكر على الأسعار".

وبين أن "السبب الأول لارتفاع أسعار الذهب يعود إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بعض الدول الأوروبية، والتي أثرت بشكل مباشر على الأسواق العالمية".

وأضاف "أما السبب الثاني فيرتبط بالحروب الدائرة، وأبرزها الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في غزة، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي والتهديدات التي وجهها لبعض الشخصيات، والتي أدت إلى حالة من عدم الاستقرار في الأسواق".

وأشار عمر إلى أن "السبب الثالث، فيكمن في سياسات البنك المركزي الأمريكي والأوروبي، التي تهدف إلى دفع الدولار إلى الأسواق العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية".

وفيما يتعلق بأسعار الذهب الحالية في أسواق السليمانية، قال عمر إن "سعر مثقال الذهب عيار 21 بلغ 610 آلاف دينار، بينما سجل مثقال الذهب عيار 18 سعراً قدره 525 ألف دينار حتى الآن".

ومع استمرار التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، تبقى أسعار الذهب معرضة لمزيد من التغيرات، في ظل ارتباطها المباشر بالأوضاع الدولية وسياسات البنوك المركزية الكبرى، ما يجعل الأسواق تترقب أي مستجدات قد تؤثر على الأسعار في الفترة المقبلة.