ارتفاع "مقلق" بوفيات العمال في كوردستان خلال أربعة أشهر

شفق نيوز/ بالتزامن مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث العمل، كشفت لجنة الأول من آذار في السليمانية، يوم الاثنين، عن إحصاءات "مقلقة" تتعلق بضحايا العمال في إقليم كوردستان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وأعلن عضو اللجنة، شاباز محمود، خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، أنه منذ الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي وحتى الثامن والعشرين من نيسان/ أبريل الجاري، تم تسجيل 12 حالة وفاة بين العمال نتيجة حوادث متصلة بغياب معايير السلامة المهنية.

وأوضح محمود أن توزيع حالات الوفاة جاء بواقع خمس حالات في أربيل، وأربع في السليمانية، وثلاث في دهوك، مؤكداً أن الحالات جميعها كانت ناتجة عن نقص إجراءات الحماية والسلامة داخل مواقع العمل.

وفي قراءة أشمل للواقع، أشار محمود إلى أنه خلال العام 2024 تم تسجيل 47 حالة وفاة بين العمال في مناطق مختلفة من الإقليم، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة خلال الستة عشر شهراً الماضية 59 حالة، معتبراً ذلك "مؤشراً خطيراً على التراجع الكبير في تطبيق شروط سلامة العمل".

ودعا محمود الجهات الحكومية والنقابات المعنية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز ثقافة السلامة المهنية، وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً لحماية حياة العمال، مشدداً على أن استمرار هذا المعدل المرتفع من الحوادث يُشكل تهديداً حقيقياً للقطاع العمالي في كوردستان.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا أماكن العمل، الذي يصادف في 28 نيسان/ أبريل من كل عام، يهدف إلى تسليط الضوء على معاناة العمال الذين يتعرضون لحوادث مهنية، والدعوة إلى تعزيز حقوقهم في بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.

وفي ظل الأرقام المتزايدة لوفيات العمال، تبدو الحاجة ملحة إلى مراجعة شاملة لسياسات السلامة المهنية في كوردستان، لضمان حماية الكوادر العاملة ومنع تكرار الكوارث الإنسانية داخل أماكن العمل.

واليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث العمل يُصادف في 28 نيسان/ أبريل من كل عام، أقرّته الحركة العمالية العالمية لتكريم العمال الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا أثناء تأدية عملهم، وللدعوة إلى تحسين معايير الصحة والسلامة في أماكن العمل.

ويُعدّ هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على ضرورة حماية حياة العمال وتعزيز بيئات العمل الآمنةحولالعالم.