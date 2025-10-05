ارتفاع مقلق بمرض السرطان .. أكثر من 2800 إصابة خلال ستة أشهر في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

كشفت ادارة مستشفى "هيو" للأمراض السرطانية في السليمانية، يوم الأحد، ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية، معلنة تسجيل أكثر من 2800 حالة إصابة مؤكدة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال مدير المستشفى، إياد النقشبندي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأعداد في تزايد مستمر، ولا سيما نحن في شهر تشرين الأول/أكتوبر، الذي يُعد شهر التوعية بسرطان الثدي"، مبيناً أن "سرطان الثدي يشكل نحو 20% من إجمالي الإصابات، وهو الأعلى انتشاراً بين النساء".

وأضاف، أنه "منذ تأسيس مستشفى هيو قبل نحو عشرين عاماً، تم تسجيل أكثر من 90 ألف إصابة بالأمراض السرطانية من مختلف مناطق العراق، بينها حالات عديدة تماثلت للشفاء".

وأشار النقشبندي إلى أن "المستشفى يواجه مشكلات مستمرة في صيانة الأجهزة الطبية إلى جانب نقص الأدوية الخاصة بعلاج السرطان بسبب ارتفاع أسعارها وعدم كفاية الكميات التي تصل من بغداد"، داعياً الجهات المعنية والخيرين إلى "دعم المستشفى لضمان استمرار الخدمات العلاجية".

وختم مدير المستشفى قائلاً، إن "مواجهة السرطان تبدأ من التشخيص المبكر، والكشف السريع يزيد من فرص الشفاء، ويقلل الحاجة للعلاجات المكلفة خارج البلاد".

وكانت مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية التابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، قد منحت في تموز، يوليو الماضي، أربع براءات اختراع لابتكارات علمية تشمل علاج السرطان وتأثير أشعة الشمس على التصاميم وأخرى تخص التربة وأنظمة ضخ المياه.