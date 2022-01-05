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ارتفاع معدل جرائم النصب والاحتيال في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-05T08:19:19+0000
ارتفاع معدل جرائم النصب والاحتيال في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشرطة إقليم كوردستان يوم الأربعاء إرتفاع معدل جرائم النصب والإحتيال في العام المنصرم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المديرية المقدم كارزان امير تحدث فيه عن احصائية الحوادث والجرائم المسجلة في الإقليم خلال العام 2021.

وقال المقدم أمير "نحن في اقليم كوردستان ومنذ اعوام 2019، و2020، و2021 بعض الحوادث والجرائم انخفضت والبعض الآخر ازدادت".

وأردف أنه "إذا ما قارنا بين تلك الحوادث والجرائم خلال هذه السنوات فإنها قد انخفضت بشكل عام"، مستدركا القول إن "حوادث النصب والاحتيال قد ارتفعت في العام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه".

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