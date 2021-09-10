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ارتفاع متواصل لسعر البنزين في السليمانية: بغداد لا تزوّد الإقليم بحصة كافية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-10T08:35:15+0000
ارتفاع متواصل لسعر البنزين في السليمانية: بغداد لا تزوّد الإقليم بحصة كافية

شفق نيوز/ بات الارتفاع المتواصل في أسعار البنزين والمحروقات عامة، هاجسا مقلقا للمواطنين في محافظة السليمانية، خاصة سائقي سيارات الأجرة والنقل العام وذوي الدخل المحدود في وقت يجد أعضاء في الحكومة المحلية في المحافظة أنه لا يوجد جهدا كافي لحل الأزمة.

عضو مجلس محافظة السليمانية كريم علي أكد في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز؛ أن يوميا نلحظ ارتفاعا في أسعار البنزين في السليمانية بسبب خصخصة البنزين من قبل القطاع الخاص وتحكم التجار باسعاره بصورة ملفتة للنظر.

وأضاف علي؛ أن على حكومة الإقليم تفعيل قانون رقم "22" لسنة 2007 المادة "13" لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار البنزين في الأسواق المحلية.

وأشار علي؛ الى انه من المقرر أن يصل الإقليم كمية من البنزين من قبل الحكومة الاتحادية إلا أن الحصة المقررة للإقليم قليلة جدا إذا ما قارنها بالحصص الخاصة لمحافظات الوسط والجنوب وهي لا تكفي لسد النقص الحاصل في مادة البنزين في محافظات الاقليم في إشارة الى ان الاقليم بحاجة يوميا إلى (6) ملايين لترا من البنزين، إلا أن الحصة التي سترسلها بغداد هي مليون لتر وهنالك فارق كبير.

هذا ويذكر أن سعر لتر البنزين لهذا اليوم الجمعة (10 أيلول الحالي) هو 825 دينارا للتر الواحد من البنزين العادي و875 دينارا للتر الواحد من  البنزين المحسن و 950 دينارا للتر الواحد من البنزين السوبر.

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