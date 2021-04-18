ارتفاع كبير في عدد الوفيات والاصابات بكورونا خلال يوم واحد بمنطقة الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة و304 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛، إن حالات الوفاة هي لثلاثة رجال من القامشلي ورجل من الحسكة ورجل من كوباني وآخر من الشهباء وامرأة من ديرك وأخرى من منبج.

واوضح مصطفى أنهم سجلوا ٣٠٤ إصابات جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٨٥ ذكور و ١١٩ إناث.

توزعت الإصابات الجديدة ٣٠ حالة في الحسكة، ٨٠ حالة في القامشلي، ٣٥ حالة في ديرك، ٧ حالات في الدرباسية، ٢٦ حالة في كوباني، ٥٣ حالة في الرقة، ٥٤ حالة في الطبقة، ١٠ حالات في منبج، حالتان في مخيم الهول، ٧ حالات في الشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ست حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٣٨٨٣ حالة منها ٤٥٦ حالة وفاة و ١٤٣٦ حالة شفاء.