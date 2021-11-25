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ارتفاع قتلى حادث السليمانية إلى 3.. ضابط بيشمركة وابنه وأحد مرافقيه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-25T18:26:25+0000
ارتفاع قتلى حادث السليمانية إلى 3.. ضابط بيشمركة وابنه وأحد مرافقيه

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الاسايش (الأمن الداخلي)، بأن قتلى حادث إطلاق النار في محافظة السليمانية مساء يوم الخميس ارتفع إلى ثلاثة؛ هم ضابط بيشمركة وابنه وأحد مرافقيه.

وقال المصدر، وهو ضابط من اسايش رانيا، لوكالة شفق نيوز، إن حادث إطلاق النار في رانيا أسفر في المحصلة عن مقتل ثلاثة أشخاص؛ هم كل من العقيد في البيشمركة مراد كورديي وابنه وأحد مرافقيه.

وبشأن ملابسات الحادث، أوضح المصدر أن تبادلا لإطلاق النار وقع عندما توجهت قوة أمنية لاعتقال مراد كورديي لصدور مذكرة اعتقال بحقه، إلا أنه اطلق النار على القوات الامنية التي ردت عليه.

وأشار المصدر إلى أن "هناك استنفارا أمنيا وانتشارا للقوات الامنية خشية وقوع توترات وأعمال عنف على خلفية الحادث".

وكان شهود عيان قد أبلغوا مراسل وكالة شفق نيوز في وقت سابق بأن ضابط البيشمركة وأحد المدنيين قتلا جراء إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين في قضاء رانيا.

ووفق معلومات خاصة لشفق نيوز فإن الضابط القتيل يعد أحد المقربين من الرئيس المشترك المستبعد للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي.

ويأتي هذا التطور بعد اختطاف كاروان علي شامار أحد المقربين من لاهور شيخ جنكي في مدينة السليمانية مساء يوم الثلاثاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن مجهولين اقتحموا منزل شامار الواقع في وسط مدينة السليمانية، واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل اقتياده لمكان مجهول.

وأضاف المصدر أن التوقعات تشير إلى أن سبب الاختطاف يعود إلى اتهام شامار بتحريض المتظاهرين على حرق مقر الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية.

هذا وقد أقدم متظاهرون غاضبون قبل يومين على حرق جزء من بناية مركز تنظيمات السليمانية للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال احتجاجات الطلبة.

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