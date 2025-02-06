ارتفاع "غير مسبوق" في أسعار الدجاج بالسليمانية

شفق نيوز/ شهدت أسعار الدجاج في أسواق السليمانية ارتفاعاً حاداً، صباح اليوم الخميس، حيث بلغ سعر الكيلوغرام 3100 دينار، مما أثار استياء المستهلكين وألقى الضوء على معاناة مربي الدواجن.

وكشف رئيس جمعية مربي الدواجن في السليمانية، ناظم عبد الله، عن الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع غير المسبوق خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بالقول إن "تكاليف تربية الدجاج ارتفعت بشكل كبير، إذ تتراوح تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد بين 2500 و2800 دينار، كما ارتفع سعر البيض أيضاً إلى 6000 دينار للطبقة الواحدة".

وأضاف أن "هذه الزيادة في التكاليف، إلى جانب قلة المساعدات والدعم، جعلت أسعار الدجاج في الأسواق المحلية تصل إلى مستويات قياسية أثقلت كاهل المواطنين والمربين على حد سواء".

وأشار إلى أن "الأضرار الكبيرة التي لحقت بمربي الدواجن خلال الأشهر الثمانية الماضية أدت إلى ارتفاع أسعار الدجاج بشكل غير مسبوق، حيث تكبد المربون خسائر مالية تتراوح بين 50 و150 مليون دينار لكل مربي".

وأوضح عبد الله، أن "هذه الخسائر تعود إلى قلة الدعم الحكومي المقدم للقطاع، بالإضافة إلى غلق المنافذ التجارية، سواء على مستوى المحافظة أو مع باقي المحافظات العراقية".

ودعا عبد الله الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم هذا القطاع الحيوي من خلال فتح المنافذ التجارية، وتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة، وتقديم تسهيلات مالية للمربين لتخفيف الأعباء عنهم وضمان استقرار السوق.

وتعد تربية الدواجن في السليمانية إحدى الركائز الأساسية للقطاع الزراعي، وتلعب دوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي المحلي. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات مستمرة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وشح الدعم الحكومي، وإغلاق المنافذ التجارية، مما يضعه أمام مخاطر مستمرة تهدد استدامته.