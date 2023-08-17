ارتفاع "غير مسبوق" بدرجات الحرارة في قرية ويزي شمال قضاء جومان (صور)

شفق نيوز/ للمرة الأولى، يُشهد سكان قرية ويزي التابعة لقضاء جومان شمال اربيل، ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وقد بلغت درجات الحرارة أكثر من 30 درجة مئوية، مما أثار اهتمام وانتباه السكان والمتخصصين في الأرصاد الجوية.

وفي تصريح لوكالة شفق نيوز، أبدى عبدالله أحد أهالي قرية ويزي، اندهاشه من هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال هذا الصيف.

وأشار إلى أن درجات الحرارة وصلت إلى حوالي 34 درجة مئوية بين الساعة 12 ظهرًا والساعة 2 مساءً.

وأضاف عبدالله أن السنوات السابقة لم تشهد قريته هذا المستوى من الحرارة الشديدة.

من ناحيته، عبّر حسين، الذي يعمل مزارعًا في القرية، عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على عمليات الزراعة خلال هذا الصيف.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع الكبير قد تسبب في تحديات جديدة للمزارعين، إلا أنه أشاد بتوفّر المياه بفضل ذوبان الثلوج في قمم الجبال المحيطة بالقرية، مما يقلل من تأثير الحرارة الشديدة على المحاصيل.

إن هذا الارتفاع اللافت في درجات الحرارة في قرية ويزي يُشكل دلالة على تغيرات مناخية ملحوظة، ويتطلب من الجهات المعنية اتخاذ تدابير واستراتيجيات للتكيف مع هذه الظروف الجديدة والحفاظ على استدامة الزراعة وأمن الغذاء في المنطقة.