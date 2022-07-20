ارتفاع عدد السياح القاصدين لكَرميان بنسبة 25٪

شفق نيوز/ كشفت المديرية العامة للسياحة في إدارة كَرميان، يوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد السياح بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للسياحة في كَرميان، أنور عبد القادر، في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن 20 ألفاً و202 سائح قدموا إلى مناطق الإدارة خلال الأسبوع الماضي فقط، 18 ألفاً و978 سائحاً من وسط وجنوب العراق، فيما جاء ألف 224 سائحاً عبر حدود برويزخان الدولية.

وقالت المديرية إن عدد السياح في العام الماضي وصل إلى أكثر من 410 الف سائح أغلبهم من وسط وجنوب العراق.

تسعى حكومة الإقليم إلى جذب أكبر عدد من السياح للمنطقة من خلال شروعها بتنفيذ عدد من المشاريع السياحية على ضفاف نهر سيروان الذي يمتد من قضاء، دربنديخان بمحافظة السليمانية حتى حدود مدينة خانقين وتتمع جوانب النهر بتوفر مساحات خضراء.

وتحتضن إدارة گرميان مرافق سياحية وتاريخية تجذب السياح لها. أهمها قلعة شيروانة الأثرية ومصيف سرتك في ناحية قورتو إضافة الى العديد من المرافق الأخرى.