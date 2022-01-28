ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة ارتفاعا في وفيات وإصابات فيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإقليم سجل خلال ٢٤ ساعة الماضية ١٥٢٢ إصابة بفيروس كورونا.

وأضافت أن ١١٣١ مريضا بالجائحة تماثلوا للشفاء، وتوفي ٨ مصابين جراء مضاعفات الفيروس، خلال الفترة ذاتها.

وكان الإقليم قد سجل أمس ١٤٦٣ إصابة و٦ وفيات.

وبشأن الأرقام الإجمالية، قالت الوزارة إن العدد الكلي للإصابات وصل إلى ٤٠٤٩٤٩ في عموم الإقليم، بينها ٧٢١١ وفاة، و٣٧٩٣٨٤ حالة شفاء.