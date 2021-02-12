ارتفاع إصابات كورونا في إقليم كوردستان بـ98 حالة جديدة و3 وفيات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في ارتفاع معدل الإصابات عن الأيام الماضية.

وكانت الإصابات الجديدة موزعة على هذا النحو: 23 أربيل، 32 السليمانية، 42 دهوك، 1 كرميان ليصل إجمالي العدد إلى 106817.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي ورد لوكالة شفق نيوز، إن 99 مريضا بالفيروس تماثلوا للشفاء التام وكالاتي: 40 أربيل، 52 السليمانية، 6 كرميان، 1 رابرين ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 102140.

ونوهت إلى وفاة ثلاثة مصابين وكما يأتي: 1 السليمانية، 2 دهوك ليبلغ عدد حالات الوفاة منذ تفشي الجائحة في إقليم كوردستان ولغاية الآن 3495.