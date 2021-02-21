ارتفاع إصابات كورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الأحد، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الذي شخصت فيه ١٥٠ إصابة جديدة.

وذكر بيان للوزارة، أنها أجرت خلال يوم ٤٩٤٧ عملية فحص سجلت من خلالها الإصابات الجديدة التي توزعت على:

• (٩٥) اربيل

• (٢٩) السليمانية

• (٢٢) دهوك

• (٤) گرمیان

كما شخصت تعافي ٤٣ حالة من الإصابة توزعت على:

• (٣١) أربيل

• (٤) السليمانية

• (٦) دهوك

• (٢) گەرمیان

وتم تسجيل حالتي الوفاة في كل من أربيل ودهوك.

ومنذ تفشي الفيروس، أصيب ١٠٧٧٧٦ شخصاً، تعافى منهم ١٠٢٩٥٦، وتوفي ٣٥٠٧ اخر.