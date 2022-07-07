ارتفاع إصابات كورونا بين الأطفال في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن الدكتور بشدر عبدالله مدير مستشفى "الدكتور جمال أحمد رشيد" للأطفال في محافظة السليمانية، يوم الخميس، ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال، وأن حالات الإسهال والقيء المسجلة ناجمة عن الإصابة بهذا الوباء.

وقال عبدالله في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن كورونا فيروس لم يستطع العالم طيلة نحو ثلاث سنوات من القضاء عليه، مستدركا القول "لكن اغلب المواطنين في السليمانية اكتسبت أجسامهم المناعة من هذا الفيروس وتعرفت عليه، ولم يعد مثل السابق بتلك القوة ويمكن لدفاعات الجسم محاربة الفيروس بكل سهولة".

وأكد انه لا توجد حالات صعبة خارج قدراتنا، محذرا من استخدام الادوية الكثيرة من قبل المصابين بكورونا لان مضاعفاته السلبية أشد من الفيروس ذاته

وحذر المواطنين من تناول اطفالهم الحلويات التي تتسبب بحالات الإسهال والقيء والجفاف، مبينا ان حالات الإصابات بكورونا بين الاطفال كانت اعراضها الإسهال والقيء.