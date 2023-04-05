ارتفاع سعر الدجاج في اسواق السليمانية

شفق نيوز/ شهدت أسعار الدجاج في اسواق السليمانية، يوم الاربعاء، ارتفاعاً كبيراً أثار استياء المواطنين وتذمرهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان سعر الكيلو غرام الدجاج قفز من 4250 ديناراً إلى أكثر من خمسة آلاف دينار، و5400 دينار مع التنظيف من الريش، ما أدى إلى تذمر مواطني السليمانية.

بدوره بين رئيس جمعية مربي الدواجن في السليمانية، ناظم عبد الله، في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أن "سعر الكيلو غرام الواحد من الدجاج الان في الدواجن 4400 دينار بسبب المناخ وتأثيراته وكذلك بسبب ارتفاع تكاليف العلف في الأسواق المحلية".

وأشار إلى أن "هذا السعر غير مستقر وسيتراجع بعد قرابة أسبوع لما كان عليه في بداية شهر رمضان".