ارتفاع سعر البنزين في السليمانية بعد استقرار لأشهر

شفق نيوز/ شهدت أسعار البنزين في السليمانية ارتفاعاً ملحوظاً صباح اليوم السبت، بعد فترة من الاستقرار دام عدة أشهر، وذلك نتيجة لتغيرات في العرض والطلب.

وقال بهمن شيخ قادر، المتحدث باسم محطات الوقود في السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن سعر لتر البنزين العادي ارتفع من 850 ديناراً إلى 875 ديناراً، بعد أن كان قد بلغ 775 ديناراً في مطلع نيسان/أبريل من هذا العام.

وأوضح شيخ قادر أن انخفاض الاستيراد من إيران والعراق، إضافة إلى الطلب الكبير داخل البلاد، ساهم في هذا الارتفاع.

وأشار إلى أن البنزين المدعوم حكومياً، والذي يبلغ سعره 750 ديناراً، لا يصل إلى السليمانية، مما يزيد من أزمة ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن أسعار بنزين المحسن والسوبر في إقليم كوردستان تراوحت بين 900 و1300 دينار للتر الواحد، مع زيادة قدرها 25 ديناراً للتر، بسبب زيادة الطلب وتراجع كمية الإنتاج المتاحة.