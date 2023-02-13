ارتفاع أسعار الذهب في اسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 387 الف دينار، وسعر الشراء 383 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع للذهب ليوم امس الاحد 376 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 357 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 353 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و 395 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا طفيفا أيضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 للبيع 445 الف دينار، وسجل عيار 22 للبيع 415 ألف دينار وسجل عيار 21 بيع 400 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 335 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).