ارتفاع أسعار الدجاج واللحوم يرهق الأسر في السليمانية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

شهدت أسواق محافظة السليمانية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار اللحوم الحمراء والدجاج المحلي، ما أثار استياء المواطنين الذين أكدوا أن الغلاء بات يفوق قدرتهم الشرائية في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وتأخر الرواتب.

وقال المواطن سيروان أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن أسعار اللحوم وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، لافتاً إلى أن العائلات كانت تشتري ما بين خمسة وسبعة كيلوغرامات من اللحوم شهرياً قبل الأزمة الاقتصادية، لكنها اليوم لا تستطيع شراء كيلوغرام واحد بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.

وطالب أحمد، حكومة إقليم كوردستان والجهات المعنية بالتدخل العاجل لمعالجة أسباب الغلاء ووضع حد لارتفاع الأسعار، بما ينسجم مع الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها الأسر.

أسباب الارتفاع

من جانبه، أوضح المتحدث باسم سوق الجزارين في السليمانية، آسو عمر، لوكالة شفق نيوز، أن أسعار لحوم الأبقار والأغنام والماعز تتراوح حالياً بين 22 ألفاً و26 ألف دينار للكيلوغرام الواحد، مبيناً أن أسباب الارتفاع لا تعود إلى التجار، وإنما إلى انخفاض أعداد المواشي الواصلة إلى الأسواق.

وأضاف أن معظم المواشي تدخل عبر منافذ محدودة من إيران، وغالباً ما تتحمل رسوماً وجبايات مرتفعة، فضلاً عن توجه جزء كبير منها إلى محافظات الوسط والجنوب، الأمر الذي يقلل الكميات المتوفرة في أسواق السليمانية ويرفع كلفتها.

وأشار عمر، إلى عدم وجود تسعيرة رسمية للحوم بسبب غياب سعر شراء ثابت، مؤكداً أن الجزارين يكتفون بهوامش ربح محدودة مقارنة بالسنوات الماضية.

ودعا الحكومة إلى تسهيل استيراد المواشي والحد من انتقالها إلى المحافظات الأخرى لضمان استقرار الأسعار.

وفي سوق الدواجن، ارتفع سعر كيلوغرام الدجاج المحلي من نحو 2500 دينار إلى 4250 ديناراً خلال فترة قصيرة، وسط مخاوف من استمرار موجة الغلاء.

ارتفاع كبير

وقال ممثل مفاقس ومنتجي الدواجن في السليمانية، ناظم عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن أسعار الأعلاف ارتفعت عقب الحرب الأميركية الإيرانية من 600 ألف دينار إلى 825 ألف دينار للطن الواحد، مشيراً إلى أن الأعلاف تمثل نحو 70% من كلفة إنتاج الدجاج.

ووفقاً عبد الله، فإن ارتفاع أسعار الأعلاف لا يستند إلى مبررات حقيقية، في ظل استقرار أسعار المواد الأولية، متهماً بعض معامل إنتاج الأعلاف برفع الأسعار دون رقابة أو محاسبة، الأمر الذي انعكس مباشرة على أسعار الدجاج في الأسواق.

وتابع عبد الله، قائلاً إن ارتفاع أسعار الوقود في إقليم كوردستان زاد من أعباء الإنتاج والنقل، ما دفع المنتجين إلى رفع الأسعار لتعويض الكلف، مرجحاً في الوقت ذاته أن يكون هذا الارتفاع مؤقتاً.

وفيما يتعلق بتصدير الدجاج إلى محافظات الوسط والجنوب، أوضح أن المنتجين يواجهون رسوماً وإجراءات مكلفة على الشاحنات الناقلة، الأمر الذي يضيف أعباء مالية كبيرة على القطاع.

ودعا الحكومة العراقية، إلى معالجة هذه العقبات، مبيناً أن الأمن الغذائي ينبغي أن يُنظر إليه بوصفه منظومة وطنية متكاملة تشمل إقليم كوردستان وبقية المحافظات، بما يضمن انسيابية حركة المنتجات الغذائية واستقرار أسعارها في جميع أنحاء البلاد.