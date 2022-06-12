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ارتفاع أسعار الدجاج في اسواق السليمانية وحلبجة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-12T11:17:36+0000
ارتفاع أسعار الدجاج في اسواق السليمانية وحلبجة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدجاج من جديد في أسواق السليمانية وحلبجة اليوم الأحد، في وقت اتخذت إدارة گرميان إجراءات للحد ما ارتفاعها.

وبحسب متابعة أجراها مراسل وكالة شفق نيوز؛ فإن الكيلوغرام من الدجاج الحي في السليمانية ارتفع هذا اليوم من 4100  إلى 4500 دينار ، وفي حلبجة ارتفع من 3900 إلى 4100 دينار.

إلى ذلك؛ قال ناظم عبد الله الجاف رئيس جمعية مربي حقول الدواجن في محافظات السليمانية وحلبجة وگرميان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن 70٪ من الدجاج قد أتلف بسبب مرض (نيوكاسل دامبرو) وهو مرض خاص بالدواجن.

وبشأن زيادة سعر الدجاج قال ناظم، إن ارتفاع أسعار الأعلاف الخاصة بالدجاج مع المستلزمات الأخرى ارتفعت بصورة كبيرة وهذا اﻷمر كبّد أصحاب الدواجن خسائر كبيرة.

في غضون ذلك، أكد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز؛ أن إدارة كرميان حظرت تصدير الدجاج إلى محافظات وسط وجنوب العراق منذ يوم الخميس الماضي.

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