ارتفاع أسعار الخضروات في أسواق السليمانية

شفق نيوز/ شهدت أسعار البضائع والسلع والمواد الغذائية والخضار والفواكه ارتفاعاً ملحوظا في أسواق السليمانية، الذي يعاني مواطنوه من انخفاض دخلهم اليومي نتيجة لعدم إرسال بغداد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية بصورة كاملة.

هوراز احمد مواطنة من اهالي السليمانية قالت في حديث لشفق نيوز إن أسعار الخضروات الرئيسية (الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل) تشهد أسعارها تذبذبا واضحا إضافة إلى ارتفاع أسعارها مقارنة بالموسم الماضي وهذا ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للعوائل هنا خصوصا وأن في الأشهر الماضية كانت أسعار الخضروات مناسبة جدا مع متطلبات العائلة.

وبدوره قال شيركو أمين وهو يعمل بقال في سوق السليمانية إن أسعار السلع بعضها ارتفع في علوة الخضار لأسباب عديدة اهمها اننا في نهاية موسم بعض الخضروات وكذلك زيادة تكاليف الإنتاج على الفلاح وهذه الزيادة لم تكن كبيرة إلى حد تأثر على ميزانية الفرد لأنها لم تتجاوز ٢٥ ٪ لكن هنالك تباين في الأسعار من سوق لآخر بسبب ارتفاع تكاليف السلع فهنالك محال تكون بعيدة عن علوة الخضار وهذا يدفع بالبقال إلى زيادة نسبة الأرباح حتى تتناسب وتكاليف المنتج.

واضاف شيركو أن قلة العرض كان سببا أخر في زيادة الطلب وبالتالي ارتفعت الأسعار .

اما حاجي احمد وهو بقال يعمل في إحدى الأحياء السكنية في السليمانية قال في حديثه لوكالة شفق نيوز إن "تكاليف إنتاج الخضروات المحلية تكون عالية مقارنة بالمستورد بسبب عدم صرف مستحقات الفلاحين من قبل الحكومة الاتحادية وكذلك عدم وجود دعم كافي للفلاح من قبل حكومتي المركز والإقليم فإذا كان هنالك دعم للفلاح المحلي أو كان هناك استيراد وزاد العرض ستنخفض الأسعار، ففي أوقات ماضية كان سعر كيلو غرام الطماطم لا يتجاوز ٣٥٠ ديناراً للكيلوغرام الواحد.

وكانت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان وجهت بإلغاء الضرائب والرسوم على الخضروات الرئيسية المستوردة اعتبارا من الأول من شهر تشرين الأول المقبل وذلك لمعالجة ارتفاع الأسعار الموسمي في عموم أسواق الإقليم