‏ارتفاع درجات الحرارة في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت هيئة الانواء الجوية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، توقعات الطقس في محافظات الإقليم خلال 48 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا من 1-2 درجة خلال اليومين المقبلين".

وبين البيان ان "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة القادمة ستكون في اربيل 18 درجة مئوية، السليمانية 16، دهوك 18، حلبجة 16، سوران 16، كرميان 20، زاخو 18".يشار إلى أن أمطارا غزيرة اجتاحت عموم مناطق اقليم كوردستان مطلع الاسبوع الجاري، واستمرت بالهطول لنحو 12 ساعة متواصلة.