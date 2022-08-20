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ارتفاع درجات الحرارة غداً في كوردستان  

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-20T10:02:56+0000
ارتفاع درجات الحرارة غداً في كوردستان  

شفق نيوز/ توقعت هيئة الانواء الجوية في اقليم كوردستان، اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة يوم غد في مناطق الاقليم. 

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن"درجات الحرارة سترتفع 1-2 درجة يوم غد مع تصاعد خفيف للغبار". 

واضافت الهيئة ان "درجات الحرارة يوم غد ستكون في اربيل 43 درجة مئوية، السليمانية 42 درجة، دهوك 42، حلبجة 44 ، كرميان 47، سوران 41".

وكانت هيئة الأنواء الجوية في بغداد قد توقعت أن تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين، طقساً صحواً مع بعض الغيوم والغبار الخفيف، فضلا عن انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، في عموم مدن العراق باستثناء اقليم كوردستان.

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