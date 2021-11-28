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ارتفاع حصيلة هجوم داعش على قوات البيشمركة لخمس ضحايا وأربعة جرحى

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-28T04:58:09+0000
ارتفاع حصيلة هجوم داعش على قوات البيشمركة لخمس ضحايا وأربعة جرحى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بأرتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قوات البيشمركة في قضاء كفري التابع إلى إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان إلى خمسة ضحايا وأربعة جرحى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عجلة عسكرية نوع "همر" تابعة لقوات البيشمركة هرعت لإخلاء الجرحى الذين أصيبوا في هجوم داعش على "كولجو" إلاّ أنها تعرضت لاستهداف بواسطة عبوة ناسفة.

وأضاف المصدر أن التفجير أسفر عن سقوط خمس ضحايا كانوا يستقلون العجلة من بينهم ضابطان في البيشمركة.

وكانت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان قد أعلنت، مساء أمس السبت، إصابة 4 من قواتها خلال التصدي لهجوم شنه مسلحو داعش في قضاء كفري.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور الضحايا كما هو مبيّن أدناه:

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