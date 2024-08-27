ارتفاع حصيلة اصابات واضرار حادثة معبر برويزخان والسيطرة على حريق اربيل

شفق نيوز/ أعلنت إدارة گرميان بإقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، آخر الاحصائيات المتعلقة بالحريق الذي اندلع في عدد من الشاحنات في منفذ "برويزخان" الحدودي الدولي مع إيران الذي نشب مساء أمس الاثنين والذي خلّف ضحايا واضراراً مادية كبيرةً.

وقالت الإدارة في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الحصيلة النهائية للحريق بعد إتمام السيطرة عليه بصورة كاملة من قبل فرق الدفاع المدني كانت عبارة عن احتراق 15 شاحنة و مصرع مواطن واحد وإصابة 17 آخرين بجروح.

وبينت الإدارة أن المصابين هم 12 مواطنا، و 3 منتسبين في قوات الاسايش، ومنتسب في الدفاع المدني، ومنتسب في الصحة.

وبين مراسل وكالة شفق نيوز أن المصابين تم تحويلهم الى مستشفى الشهيد "هزار" في قضاء "كلار، ومعظمهم تلقى العلاج وهو بحال جيد، وبعضهم غادر المستشفى.

وبحسب ما أفاد به مراسلنا، فإن السائق الذي فقد حياته هو من اهالي ناحية "شيخان" التابعة لإدارة كرميان.

في غضون ذلك أكدت إدارة الجمارك في منفذ برويزخان غرب إيران، يوم أمس، مصرع سائق عراقي جراء حادث احتراق ناقلات النفط على الحدود مع إيران.

وعلى صعيد آخر تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق محال بيع كماليات السيارات في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان بعد مضي ساعات طويلة على اشتعاله.

وأفادت مديرية الدفاع المدني في اربيل، أمس الاثنين، باندلاع حريق في محال لبيع كماليات السيارات في المدينة، مبينة أن الحادث لم يسفر عن اية خسائر بشرية.

وشهدت أربيل منذ بداية العام الحالي تسجيل قرابة ألف حريق بحسب الدفاع المدني، كانت أغلبها "مفتعلة" أو بسبب تماس كهربائي.

وكان أعنف الحرائق عندما نشبت النيران في سوق القيصيرية ما أدى إلى احتراق 227 محلا و7 مخازن، إضافة إلى إصابة 132 شخصاُ.

وبهذا الشأن أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كوردستان، القبض على المتورطين بحوادث حرائق محافظات أربيل ودهوك وكركوك، وقالت إن المتورطين ينتمون لحزب العمال الكوردستاني وكانوا يخططون لاستهداف أسواق في بغداد وكذلك خط جيهان لنقل النفط، اضافة الى شبكة الكهرباء في أربيل.