ارتفاع جديد يطرأ على أسعار البنزين في السليمانية  

شفق نيوز/ ارتفعت مجدداً أسعار البنزين، اليوم الخميس، في محافظة السليمانية، بمقدار 100 دينار عراقي لكل لتر.

وجاء الارتفاع هذه المرة قبيل عيد الاضحى، ورغم توفر البنزين المدعوم حكومياً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن سعر اللتر الواحد من السوبر وصل إلى 1550 ديناراً، و 1475 ديناراً للتر الواحد من المحسن، و1350 ديناراً للتر الواحد للبنزين العادي.

وأضاف أن سعر السوبر كان يوم أمس بـ 1450 دينارا، واللتر الواحد من المحسن 1375 ديناراً، و1250 ديناراً للبنزين العادي .

وعن أسباب الارتفاع المستمر لأسعار البنزين، قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة السليمانية كريم علي لوكالة شفق نيوز، إن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع المستمر هو عدم وجود الرقابة الحكومية وعدم سيطرتها على السوق كون البنزين يتم استيراده من قبل تجار ضمن مبدأ السوق الحر الذي يجب ان لا تتدخل فيه السلطات.

واضاف ان من يتحكم بأسعار الوقود في السليمانية هم تجار الوقود دون اي سيطرة للحكومة على تعاملاتهم.

وتشهد محافظة السليمانية على مدار الأشهر الماضية أزمة وقود خانقة أدت إلى تظاهرات وقطع عدد من الطرق في المحافظة، فيما استقرت الأوضاع نسبيا بعد قيام حكومة الاقليم بدعم البنزين وإرساله للمحافظة بسعر 800 دينار للتر الواحد.

وفي وقت سابق ، أفادت وسائل إعلام كوردية بقرب افتتاح مصفاة جديدة يصل الإنتاج اليومي إلى 2 مليونا لتر، لتساعد على انخفاض اسعار البنزين ​​بشكل كبير، إلا أن الأسعار ترتفع يوما بعد يوم.