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ارتفاع جديد في ضحايا كورونا في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-13T16:17:22+0000
ارتفاع جديد في ضحايا كورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ شهدت الساعات الاربع والعشرين الماضية وفاة 9 مصابين بفيروس كورونا في ارتفاع جديد لعدد ضحايا الجائحة العالمية مع تسجيل إصابة 700 شخصا آخر حسب بيان لوزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان.

وجاء في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبرات الوزارة أجرت خلال يوم ٥٢٧١ فحصا جديدا، أظهرت إصابة ٧٠٠ شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد في مختلف مناطق الاقليم.

واشار البيان الى ان ١٢٠٥ مصابين اكتسبوا الشفاء من الفيروس خلال الفترة ذاتها مع التأكد من تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.

البيان الوزاري اجمل عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ٢١٨٧١ خرجوا جميعا بعد تلقيهم العلاج اللازم والتأكد من خلوهم من الفيروس، فيما أجرت مختبرات الوزارة ٣٩١١٠٢٤ فحصا خلال الفترة نفسها أظهرت إصابة مامجموعه ٤٢١٧١٥ شخصا بالفيروس.

واشار البيان الى ان ٣٩٩٤٥٥ اكتسبوا الشفاء خلال الفترة الماضية فيما بقي ١٤٩٦٠ مصابا تحت العناية الطبية، وتأكد وفاة ٧٣٠٠ مصابا في جميع مناطق الاقليم.

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