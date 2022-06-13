سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع جديد بأسعار البنزين في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-13T10:54:04+0000
ارتفاع جديد بأسعار البنزين في السليمانية

شفق نيوز/ ارتفعت مجدداً أسعار البنزين في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، في ظل ازمة خانقة تشهدها المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن سعر اللتر الواحد من البنزين السوبر وصل إلى 1400 دينار، بينما بلغ سعر المحسن 1325 ديناراً، مشيراً إلى أن سعر اللتر الواحد للبنزين العادي بلغ 1200 دينار.

وأضاف أن سعر السوبر كان يوم أمس 1350 ديناراً، و سعر اللتر الواحد من المحسن كان 1275 و1150 ديناراً لنوعية العادي .

وتشهد السليمانية على مدار الأشهر الماضية أزمة وقود خانقة ادت إلى تظاهرات وقطع عدد من الطرق في المحافظة .

related

الحكومة الاتحادية تشرع بتوزيع البنزين في محطات الوقود بالسليمانية

Date: 2022-01-01 06:57:44
الحكومة الاتحادية تشرع بتوزيع البنزين في محطات الوقود بالسليمانية

احتجاجاً على ارتفاع البنزين.. قطع شوارع رئيسية في السليمانية وكرميان

Date: 2022-03-13 09:32:27
احتجاجاً على ارتفاع البنزين.. قطع شوارع رئيسية في السليمانية وكرميان

ارتفاع البنزين يسبب ارتفاعاً في الاجرة في شوارع السليمانية

Date: 2021-08-14 12:50:17
ارتفاع البنزين يسبب ارتفاعاً في الاجرة في شوارع السليمانية

صور.. تجدد احتجاجات سائقي المركبات أمام مبنى محافظة السليمانية

Date: 2022-04-03 07:46:49
صور.. تجدد احتجاجات سائقي المركبات أمام مبنى محافظة السليمانية

مجدداً .. ارتفاع أسعار البنزين في السليمانية والسبب طهران وبغداد

Date: 2021-10-07 10:57:39
مجدداً .. ارتفاع أسعار البنزين في السليمانية والسبب طهران وبغداد

السليمانية تتحرك لإستيراد "البنزين" من إيران لتدارك إرتفاع الأسعار

Date: 2021-08-19 09:16:22
السليمانية تتحرك لإستيراد "البنزين" من إيران لتدارك إرتفاع الأسعار

لهذه الأسباب.. ارتفاع سعر البنزين مجدداً في السليمانية

Date: 2022-02-14 07:38:18
لهذه الأسباب.. ارتفاع سعر البنزين مجدداً في السليمانية

انخفاض سعر البنزين في السليمانية

Date: 2021-08-27 08:11:29
انخفاض سعر البنزين في السليمانية