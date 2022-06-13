ارتفاع جديد بأسعار البنزين في السليمانية

شفق نيوز/ ارتفعت مجدداً أسعار البنزين في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، في ظل ازمة خانقة تشهدها المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن سعر اللتر الواحد من البنزين السوبر وصل إلى 1400 دينار، بينما بلغ سعر المحسن 1325 ديناراً، مشيراً إلى أن سعر اللتر الواحد للبنزين العادي بلغ 1200 دينار.

وأضاف أن سعر السوبر كان يوم أمس 1350 ديناراً، و سعر اللتر الواحد من المحسن كان 1275 و1150 ديناراً لنوعية العادي .

وتشهد السليمانية على مدار الأشهر الماضية أزمة وقود خانقة ادت إلى تظاهرات وقطع عدد من الطرق في المحافظة .