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ارتفاع جديد بمؤشر اصابات كورونا في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-26T11:48:44+0000
ارتفاع جديد بمؤشر اصابات كورونا في كوردستان

شفق نيوز/ أظهر الموقف الوبائي اليومي في اقليم كوردستان، يوم الاحد، ارتفاعاً جديداً بمؤشر اعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في الاقليم، وفق الموقف اليومي، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عدد الفحوصات التي اجريت خلال 24 ساعة الماضية بلغت 3976 فحصاً في عموم الاقليم، اظهرت إصابة 99 شخصاً بالفيروس، مشيراً في ذات الوقت الى وفاة خمسة مرضى جراء مضاعفات الفيروس.

وبحسب الموقف فأن الاصابات توزعت 32 في اربيل، 50 في السليمانية، 13 حلبجة، 4 اصابات في كرميان، بينما كانت الوفيات واحدة في اربيل، وثلاث في السليمانية، وواحدة في كرميان، أما حالات الشفاء فقد بلغت 162 في عموم الاقليم.

وأمس السبت، أظهرت أرقام وزارة الصحة في إقليم كوردستان، تراجعاً كبيراً في إصابات ووفيات فيروس كورونا، حيث ذكرت الوزارة إنها اجرت 4348 فحصاً مختبرياً أظهرت نتائجها إصابة 47 بالفيروس، وكانت الوفيات حالتين فقط.  

 

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