ارتفاع جديد باعداد إصابات كورونا في كوردستان

شفق نيوز/ أظهر الموقف الوبائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاحد، ارتفاع جديد باعداد الاصابات بفيروس كورونا في مختلف مناطق الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وبحسب الموقف الذي ورد إلى وكالة شفق نيوز، فأن مختبرات وزارة صحة كوردستان أجرت 1035 فحصاً سجلت خلالها 643 اصابة جديدة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان.

وبين الموقف أن الاصابات توزعت في اربيل 317، السليمانية 144، دهوك 95، حلبجة 20 ، كرميان 33، رابرين 34.

أما الوفيات فقد توزعت في اربيل 4، دهوك 7، السليمانية 9، رابرين 4.

وسجلت وزارة الصحة في كوردستان امس السبت 385 اصابة جديدة في انخفاض ملحوظ عن اليوم السابق (الجمعة) الذي بلغ عدد الاصابات فيه 849 إصابة.