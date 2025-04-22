ارتفاع تاريخي بأسعار الذهب ينعكس على أسواق كوردستان

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، قفزة جديدة باقترابها من مستويات تاريخية غير مسبوقة، وسط استمرار التوترات الاقتصادية العالمية، مما أثر بشكل مباشر على حركة الأسواق في إقليم كوردستان.

وأوضح سالار عمر، المتحدث الرسمي باسم سوق صياغة السليمانية، لوكالة شفق نيوز، أن أسعار الذهب تواصل تسجيل مستويات مرتفعة عالميًا، حيث بلغ سعر الأونصة الواحدة 3,475 دولارًا، بعدما كانت في افتتاح الأسواق العالمية صباح اليوم عند 3,412 دولارًا.

وأضاف عمر، أن الأسعار سجلت يوم أمس ارتفاعًا بأكثر من 170 دولارًا، وسط توقعات باستمرار هذا الاتجاه التصاعدي، عازياً ذلك إلى عوامل رئيسية عدة، أبرزها زيادة الطلب العالمي على الذهب، بالإضافة إلى الحرب الاقتصادية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.

وأشار إلى أن الصين تقوم حاليًا بجمع كميات ضخمة من الذهب بهدف تقليص اعتمادها على الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض محتمل لقيمة الدولار في الأسواق العالمية، وهو ما يشكل تحديًا استراتيجيًا كبيرًا أمام الاقتصاد الأمريكي.

وبيّن عمر أنه لا توجد أي أسباب داخلية في كوردستان وراء ارتفاع أسعار الذهب، لافتًا إلى أن السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات في الأسواق العالمية.

وكشف أن سعر الكيلوغرام الواحد من الذهب عيار 21 قفز إلى أكثر من 110 آلاف دولار، وهو رقم غير مسبوق في أسواق المنطقة.

وعلى صعيد أسواق كوردستان، سجلت الأسعار المحلية للذهب اليوم القيم التالية: (سعر مثقال الذهب عيار 18 بلغ 619 ألف دينار عراقي) و ( سعر مثقال الذهب عيار 21 بلغ 725 ألف دينار عراقي)، و (سعر مثقال الذهب عيار 24 بلغ 824 ألف دينار عراقي) .

وفي ختام حديثه، شدد سالار عمر، على أهمية أن يتابع المواطنون أسعار الذهب بحذر، معتبراً أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة قد تؤدي إلى استمرار التذبذب في أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.