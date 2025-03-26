ارتفاع بسيط.. السليمانية تحدد أسعار الكهرباء في المجمعات السكنية

شفق نيوز/ رفعت المديرية العامة للكهرباء في السليمانية، يوم الأربعاء، سعر تعرفة الكهرباء للمولدات الأهلية في المجمعات السكنية لشهر آذار/ مارس عقب اجتماع اللجنة العليا.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سعر الكيلوواط الواحد من كهرباء المولدات الأهلية لهذا الشهر سيكون (268) ديناراً، وذلك وفقاً لأسعار وقود (الگازويل) في السوق والتكاليف التشغيلية المحسوبة للمولدات".

وأضاف البيان، "أما المجمعات التي تعتمد فقط على كهرباء المولدات دون توفر الكهرباء الوطنية، فقد تم تحديد السعر عند (240) ديناراً للكيلوواط الواحد".

كما شددت المديرية، وفقاً للبيان، على "ضرورة التزام جميع أصحاب المولدات في حدود محافظة السليمانية بالأسعار المحددة"، محذرة من "اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين الذين يفرضون أسعاراً أعلى من التعرفة المعلنة".

يشار إلى أن تسعيرة الكيلوواط من الكهرباء في السليمانية، كانت في العام الماضي، بنحو 254 دينارا، وشهدت اعتراضات من بعض السكان، قبل أن يتم رفعها حاليا، وخاصة في المجمعات السكنية.