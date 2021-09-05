ارتفاع باعداد اصابات ووفيات كورونا في كوردستان

شفق نيوز/ سجل اقليم كوردستان، يوم الاحد، ارتفاعاً باعداد اصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في الاقليم، عبر الموقف الوبائي اليومي للفيروس، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مختبراتها اجرت 10172 فحصاً سجلت خلالها 1679 اصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة بسبب الفيروس، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن الاصابات توزعت في اربيل 576 إصابة، وفي السليمانية 804 اصابات، وفي دهوك 181 اصابة، وفي حلبجة 42، وفي كرميان 76.

أما الوفيات فتوزعت في اربيل اربع اصابات، والسليمانية 6 اصابات، ودعوك 5 اصابات، واصابتين في كرميان.

كما شهدالاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية أيضاً حالات الشفاء في عموم كوردستان بلغت 2127.

وتعتبر اعداد الاصابات والوفيات مرتفعة عن ما سجله الاقليم امس السبت، والتي بلغت 12 وفاة و442 إصابة جديدة بالفيروس.