ارتفاع الإصابات يدفع بالإدارة الذاتية إلى تمديد الحظر

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الجمعة، عن توجه الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إلى تمديد حظر التجوال في مناطقها مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حالات الإصابة بكورونا في تزايد رغم فرض حظر التجوال (الجزئي والكلي) في المنطقة".

وأكد أنه "سيتم تمديد حظر التجوال الجزئي في المنطقة والكلي في المدن التي تشهد ارتفاعا في اعداد الإصابة"، مشيراً إلى أن "القرار سيصدر قبل انتهاء فترة الحظر في 12 نيسان الجاري".

وقال الهلال الأحمر الكردي اليوم الجمعة على صفحته بموقع الفيسبوك أنه "ارتفع معدل الإصابة بمناطق الإدارة الذاتية في شهر آذار من العام الحالي عن شهر شباط بنسبة ٧٠٠٪".

ونوه إلى "ارتفاع نسبة وفيات الأعمار (٤٠ - ٥٩) سنة إلى ٣٩ ٪ ، حيث كانت تبلغ نسبة الوفيات للأعمار المذكورة سابقا ٢١٪ ".

وأشار الهلال الأحمر الكردي إلى "بلوغ عدد المسحات المأخوذة للحالات المتشبه باصابتها بكورونا من قبل فرق الاستجابة السريعة ٥٥٣٦ مسحة خلال شهر آذار الماضي".

وأعلنت الإدارة الذاتية، يوم الثلاثاء، فرض حظر تجوال كامل في إقليم الفرات (الرقة وكوباني والطبقة – وعين عيسى) شمال سوريا لعشرة أيام، اعتباراً من 9 نيسان/ أبريل الجاري، للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويستنثني قرار الحظر الكلي (الأفران وأسواق الهال والمستشفيات والصيدليات ومحال المواد الغذائية والمحروقات والإعلاميين والمزارعين)، وسيتم فرض لبس الكمامة وفي جميع الاماكن تحت طائلة الغرامة المالية 1000 ليرة سورية، بحسب القرار.

وفرضت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظر كلي لأول مرة في مناطقها بتاريخ 23 آذار 2020.