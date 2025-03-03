ارتفاع النشاطات الاحتجاجية في كوردستان خلال شباط

شفق نيوز/ شهدت أربع محافظات في اقليم كوردستان، 54 نشاطًا احتجاجيًا مدنيًا للمطالبة بالحقوق والمستحقات المالية، وذلك في شهر شباط من العام 2025، مرتفعة بنسبة 13% مقارنةً بشهر كانون الثاني من نفس العام.

وبحسب تقرير "شبكة 19"، والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، كانت أكبر نسبة من هذه الاحتجاجات تتعلق بالمطالبات المالية، حيث كانت 41% من مجموع الطلبات تتعلق بالرواتب، 17% بالمطالبات بتوفير الخدمات، و9% كانت تتعلق بالمطالبات بتأمين فرص عمل.

ووفقاً لمتابعة شبكة 19، تم توزيع الاحتجاجات على محافظات كوردستان كالتالي: 61% في محافظة السليمانية، 31% في محافظة أربيل، 6% في محافظة دهوك، و2% في محافظة حلبجة.

واضاف التقرير انه خلال الشهر الماضي، كان الاحتجاج الأكبر في مدينة السليمانية، حيث استمر الإضراب من 28 كانون الأول 2024 إلى 11 شباط 2025 بسبب مطالبات معلمين ومشرفين، الذين توقفوا عن العمل لمطالبة الحكومة بتحسين أوضاعهم، في أعقاب هذه الإضرابات، كانت هناك اجتماعات جماهيرية كبيرة انتهت بالإضراب عن الطعام.

واستمر التحرك الاحتجاجي في السليمانية في ظل وجود متابعة أمنية من قبل قوات الأمن والسلطات المحلية، وتم فرض إجراءات لحماية الصحة العامة وتقديم الخدمات العامة خلال هذه الأنشطة الاحتجاجية.

إضافة إلى ذلك، شهدت السليمانية في 9 شباط 2025 احتجاجية تحولت لمواجهات مع قوات الأمن من خلال استخدام السيارات للتوجه إلى أربيل، ولكن تم منعهم من الدخول إلى المدينة من خلال انتشار قوات أمنية، ما أدى إلى تدخل بعض السلطات الأمنية.

وفي سياق متصل، وفي يوم الأحد 23 شباط، نظم عدد من المعلمين والمتقاعدين احتجاجًا على الطريق الرئيسي بين عربت وحلبجة، حيث أوقفوا الحركة المرورية بشكل مؤقت، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن لمعاودة الحركة الطبيعية.