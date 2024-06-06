ارتفاع التبادل التجاري بين أذربيجان الإيرانية وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن محافظ أذربيجان الغربية الإيرانية محمد صادق، يوم الخميس، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع إقليم كوردستان عبر منفذ تمرجين الحدودي إلى مليار دولار خلال العام الماضي.

وقال صادق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ أربيل أوميد خوشناو، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "هذا الارتفاع جاء نتيجة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الاقتصادية الأولى التي تم توقيعها بين الجانبين في مدينة أورمية العام الماضي".

وأضاف أن "الاجتماع الاقتصادي الثاني لمحافظي المحافظات الحدودية الإيرانية مع إقليم كوردستان،مهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية"، مؤكداً "نتطلع إلى تطوير الترانزيت والتصدير ولتحقيق هذا الهدف يجب استكمال البنى التحتية الحدودية وأن يكون نشاط المنافذ الحدودية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع كما كان الحال في الأشهر القليلة الماضية".

من جانبه، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو "نريد توسيع العلاقات الشاملة مع إيران لأننا نعلم أهمية هذا التعاون في تحسين الظروف المعيشية للشعب".

وشدد على "تنفيذ مذكرات التفاهم السابقة بين الجانبين"، لافتاً إلى أن "مسؤولين رفيعي المستوى في العراق وإيران يؤكدون دائماً على تطوير العلاقات بين البلدين".

وأعلن أن "البنية التحتية جاهزة لحركة زوار الأربعينية من طريق تمرجين وباشماخ هذا العام، و باستخدام تجارب العامين الماضيين، سنحاول التقليل من مشاكل السنوات السابقة".

ووصل محافظ أذربيجان الغربية أمس الأربعاء، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادماً من منفذ حاج عمران الحدودي للمشاركة في الاجتماع الثاني للمحافظات الحدودية بين جمهورية إيران الإسلامية وإقليم كوردستان.